Note sotto le stelle ad agosto con l’Accademia Musicale del Finale

La prossima settimana, l'Accademia Musicale del Finale sarà protagonista di tre serate musicali all’insegna della qualità e della varietà, all’interno del calendario estivo del Ponente ligure.

Si parte lunedì 4 agosto a Finale Ligure Pia, nella rinnovata cornice di Piazza Abbazia, con il concerto dell’Accademia Summer Band. Sul palco si esibiranno gli allievi del maestro Silvia Remaggi, affiancati dal maestro Leonardo Saracino e dai giovani talenti della Sezione Moderna, sotto la direzione artistica del maestro Fabio Tessiore.

Martedì 5 agosto l’appuntamento si sposta a Pietra Ligure, in Piazza Padre Boccardo, con lo spettacolo Accademia d’Autore. Le voci di Michela Berta, Ilaria Bolla e Susanna Ferretti interpreteranno celebri brani della musica d’autore italiana e internazionale, accompagnate dal maestro Fabio Tessiore – impegnato tra tastiere, sax e fisarmonica – e da Marco Cravero alla chitarra. Il concerto si distingue per l’assenza di amplificazione: le interpretazioni si affideranno esclusivamente alla purezza e all’espressività vocale degli artisti.

Mercoledì 6 agosto sarà invece la volta de L’Accademia in Coro, presso i Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo. Il programma proporrà un itinerario musicale che attraversa secoli e stili: dalla polifonia del Settecento alla musica popolare, passando per il repertorio cameristico e la produzione contemporanea. Protagonista il Coro Polifonico dell’Accademia, diretto dal maestro Mattia Pelosi, con interventi solistici e in duo dello stesso Pelosi (tenore) e del basso Nicholas Tagliatini. Al pianoforte, il maestro Francesca Addario.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero.