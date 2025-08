Porta a porta Savona: ulteriori lamentele nelle lettere di lettori

Questa mattina ho provato il numero verde di Seas: ero la prima in attesa.

Tempo previsto: 9 minuti.

Dopo 20 minuti di attesa ero sempre la prima e il tempo di attesa era sempre di 9 minuti. Provare...

Case sparse, via degli Ulivi.

La raccolta differenziata sarebbe dovuta iniziare il giorno 26.

Ad oggi attendiamo ancora notizie.

Nel frattempo, il contenitore per la plastica è stato rimosso e quello per la carta è stato rimosso e riposizionato almeno due volte.

Grazie,

buona giornata.

Una lettrice

***

Io non capisco! Com'è possibile affidare una città importante come Savona alle mani di chi, forse — e dico forse — non ha neppure la più pallida idea di cosa significhi organizzazione, nonché rispetto per i propri cittadini, i quali, quando arriva la tassa rifiuti, sborsano fior di quattrini senza fiatare?

Mi chiedo: non è che, forse, prima di prendere un'iniziativa come questa della differenziata, sarebbe stato il caso di organizzare in primis personale con specifico addestramento e poi procedere con la distribuzione "completa" di tutti i bidoni e bidoncini, con apposita chiave a tutti ove necessiti?

E da ultimo, quando tutto è pronto per ogni cittadino... dare inizio a una "concreta" raccolta differenziata e non una scarpa e una ciabatta, come attualmente risulta?

Assessore o chi per lui... cerchi rimedio a questa catastrofe "puzzolente" e riporti dignità olfattiva e visiva alla città!!

A voi la riflessione... grazie!

Una lettrice

***

Mi rifaccio al vostro articolo scritto da un utente riguardo al caos del porta a porta.

Ho letto che non bisogna essere disfattisti... magari è vero: deve rodare la cosa e poi si trova una quadra!

Forse con modifiche, eccetera.

Però sicuramente non è la soluzione migliore questa: vedi sacchi della spazzatura dappertutto, eccetera!

Sicuramente la gente ci ragionerà su, e alle prossime amministrative saprà votare con più buon senso!!!

Visto che viene tirata in ballo la politica...

Andrea

***

Evito di esprimermi, ancora, sulla pseudo-raccolta dei rifiuti.

Questa volta vorrei esprimermi sulla situazione del torrente Letimbro e vorrei invitare il Sindaco a passare sul ponte di via Don Minzoni.

Ormai non è più un torrente, ma una piccola foresta.

Possibile non si trovino i soldi per pulirlo...?

Roberto