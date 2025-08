Albenga celebra il vino: “Un Calice sotto le Stelle” e Premio EMYS 2025 ai viticoltori del comprensorio e a “Vite in Riviera”

Albenga celebra il suo legame con il territorio, la tradizione e l’eccellenza vitivinicola: domenica 10 agosto,

nella suggestiva cornice di Piazza De André, si terrà “Un Calice sotto le Stelle”, evento che quest’anno si unisce all’EMYS AWARD 2025, sotto la conduzione di Renata Cantamessa.

L’edizione di quest’anno sarà interamente dedicata ai viticoltori di Albenga e del comprensorio: veri protagonisti di un percorso virtuoso che ha portato i vini del nostro territorio ad affermarsi ben oltre i confini locali. Per questo, si è deciso di assegnare il prestigioso Premio EMYS ai viticoltori del comprensorio e “Vite in Riviera”, rete di imprese che comprende venti aziende delle province di Savona e Imperia, che grazie a eventi quali Le Prime (da due anni ospitato ad Albenga) e Granaccia & Rossi di Liguria (Quiliano) svolge uno straordinario lavoro di promozione e valorizzazione delle eccellenze del Ponente Ligure.

“Abbiamo scelto di premiare i viticoltori del territorio – dichiara il Sindaco Riccardo Tomatis – perché stanno contribuendo in modo straordinario alla valorizzazione del nostro comprensorio. Grazie all’eccellenza dei loro prodotti e alla capacità di promuoverli con passione e visione, i vini di Albenga stanno conquistando notorietà in tutta Italia e oltre. Albenga è Città del Vino, e la sua vocazione enogastronomica è oggi una leva fondamentale per lo sviluppo turistico. Vogliamo continuare su questa strada, sostenendo chi crede e investe nella qualità e nell’identità della nostra terra”.

Aggiunge l’assessore al turismo Camilla Vio: “A rendere la serata ancora più speciale sarà la straordinaria performance di Roberta Monterosso, che con la sua voce saprà regalare emozioni profonde a tutti i presenti. Siamo orgogliosi di poterla accogliere sul nostro palco e invitiamo cittadini e visitatori a non perdere questa serata, che si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico di San Lorenzo.”

L’EMYS AWARD è un riconoscimento annuale attribuito alle eccellenze del territorio di Albenga, con particolare attenzione al settore turistico. Simbolo di qualità, Slow Tourism e radicamento, l’Emys rappresenta al meglio l’identità, la passione e la visione dei nostri viticoltori.

Programma della serata:

​Ore 19.45 – Degustazione dei vini del territorio (in collaborazione con FISAR)

​Ore 21.30 – Concerto di Roberta Monterosso & The Club (continua la degustazione)

​​A seguire – Consegna del Premio EMYS 2025

​Ore 23.15 – Spettacolo pirotecnico di San Lorenzo

Ingresso libero. Degustazione: €15 – Il ricavato sarà devoluto integralmente al Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi

Info: I.A.T. Albenga – 335 5366405

Evento realizzato con il sostegno di:

Donne in Campo – FISAR – Caffè Noir