Albissola, Raffaella Frino nuova segretaria del Circolo del Pd succede a Bragantini

Passaggio del testimone al circolo del Pd di Albissola Marina: L'attuale segretario, e assessore Roberto Bragantini, la lasciato l'incarico, nuova segretaria Raffaela Frino.

"Il Circolo PD di Albissola Marina - scrive in una nota il Partito Democratico - comunica l'avvicendamento alla carica di Segretario: Roberto Bragantini, Assessore all'ambiente, protezione civile, difesa del suolo, spiagge e demanio in seno all'attuale Giunta comunale) per poter meglio adempiere al ruolo istituzionale rivestito in Giunta, lascia l'incarico. L'Assemblea degli iscritti, nella seduta di sabato scorso ha designato Raffaella Frino quale nuova segretaria".