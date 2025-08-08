Alassio, apre i battenti anche il quarto e ultimo livello del park di via Pera

Ha aperto i battenti quest'oggi, venerdì 8 agosto, ad Alassio, anche il quarto e ultimo livello del parcheggio di via Pera, con la disponibilità di ulteriori 34 posti auto a conclusione dell'opera di grande valore per la viabilità e la vivibilità della zona, che va incontro alle esigenze di residenti e visitatori.

Il parcheggio di via Pera offre, infatti, un punto di sosta a rotazione strategico e comodo per raggiungere le scuole, il cimitero cittadino e la piscina, oltre che per chi desidera andare in centro città e in spiaggia.

Con questa apertura si raggiunge così un totale di 180 posti complessivi, inclusi quelli riservati alle persone con disabilità, nel rispetto delle percentuali previste dalla legge.

Nell'ultimo livello appena aperto sono state installate le strutture metalliche che serviranno per l'installazione delle tettoie fotovoltaiche a servizio del parcheggio e a integrazione dei consumi delle vicine scuole medie Ollandini, dove è già presente un impianto fotovoltaico per l'autogenerazione della corrente elettrica.