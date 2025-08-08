Meteo, ondata di calore per Ferragosto

Da oggi le temperature subiranno un notevole rialzo fino a domenica portando caldo intenso e afa grazie alla presenza di un esteso anticiclone su tutto il Mediterraneo, poi gradualmente si assesteranno almeno fino a fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 8 a domenica 10 agosto

Il cielo sarà in prevalenza sereno, anche se non mancherà qualche isolato rovescio sulle Alpi settentrionali al pomeriggio, in particolare domenica.

Le temperature saranno in rialzo da oggi e oltre le medie del periodo, per quella che potrebbe essere l'ondata di caldo più intensa dell'anno. Il picco di temperature si avrà domenica, quandole massime toccheranno i 37/38 °C e le minime saranno diffusamente oltre i 22/23 °C. Quindi saranno giornate caratterizzate da afa crescente grazie all'elevata umidità presente al suolo, per cui bisognerà fare attenzione ai colpi di calore.

I venti saranno generalmente assenti o deboli variabili.

Da lunedì 11 agosto

La pressione tenderà a calare leggermente, di conseguenza le temperature diminuiranno di 1/2 °C nelle massime grazie anche al minor soleggiamento, mentre le minime rimarranno per lo più stazionarie. Caldo che dovrebbe perdurare almeno fino a fine settimana per un ferragosto più estivo che mai, anche se l'instabilità aumenterà leggermente.

