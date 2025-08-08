Pesca e formazione: protocollo d’intesa tra Comune, Cpia e associazioni ittiche per l’uso condiviso dell’Info-point

All’interno del Mercato Civico di Savona, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA) "Mohamed Dansoko" e le principali associazioni di categoria della pesca e dell’acquacoltura della Liguria collaboreranno per l’utilizzo dell’Info-point della pesca.

Per la collaborazione la giunta comunale ha approvato un protocollo d’intesa con Coldiretti Pesca, Confcooperative FedAgriPesca Liguria e Lega Ligure delle Cooperative e Mutue, per l'uso condiviso di spazi pubblici con finalità formative, culturali e di sviluppo territoriale sostenibile. Il protocollo ha validità fino al termine dell’anno scolastico 2026/2027

Nei locali messi a disposizione si prevedono l'organizzazione di incontri formativi volti alla conoscenza, alla valorizzazione e alla promozione del settore pesca come attività di educazione civica e all'interno dei percorsi delle materie scientifico tecnologiche dei corsi ; incontri formativi volti alla conoscenza dell'ambiente marino costiero come attività proprie delle materie scientifico tecnologiche dei corsi; stage e tirocini formativi volti all'inserimento lavorativo nel settore pesca; corsi di formazione gratuiti rivolti anche agli operatori del settore pesca come corsi di lingua straniera (inglese...), corsi di informatica, corsi di approfondimento culturale. Quindi non solo formazione teorica, ma anche stage, tirocini e attività pratiche orientate all’inserimento lavorativo nel comparto ittico, uno dei settori strategici della Liguria, che oggi soffre di difficoltà come il calo degli occupati e il ricambio generazionale.

Previsto inoltre il prseguiomento deicorsi di italiano per stranieri volti al raggiungimento del livello utile per l'ottenimento del permesso di soggiorno e per ottenere il diploma del primo ciclo di istruzione , propedeutici alla prosecuzione degli studi per l'ottenimento del diploma superiore o alla qualifica professionale grazie agli accordi di rete tra il CPIA e le scuole superiori (ISS Boselli Alberti Mazzini da Vinci di Savona, ISS Galileo Ferraris di Savona, ISS Giancardi Galileo Aicardi di Alassio) e agli accordi con gli enti di formazione professionale territoriali.

Tramite i corsi che il CPIA potrà organizzare, gli associati, i dipendenti e i collaboratori afferenti alle “Associazioni della Pesca” potranno iscriversi ai corsi di italiano per stranieri e ai corsi d’istruzione erogati dal Cpia che metterà inoltre a disposizione delle associazione della pesca e del Comune monitori interattivi, Lim, computer, tablet) che porterà nei locali dell’Infopoint, per poter svolgere le attività.

L’Info-Point della Pesca è stato realizzato con i fondi del Programma Operativo Feamp 2014–2020 grazie a un progetto del FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese”.