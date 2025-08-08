 / Cronaca

08 agosto 2025, 11:17

Alassio, aggressione nella notte: giovane ferito al volto in codice giallo al Santa Corona

È accaduto intorno alle 3.15

Aggressione nella notte ad Alassio, in via Paolo Ferreri. Erano circa le 3.15 quando è stato lanciato l’allarme per un giovane trovato in strada con il volto segnato da lividi e tagli, in evidente stato di shock.

Sul posto è rapidamente arrivato un mezzo della Croce Bianca di Andora. I volontari hanno immediatamente preso in carico il giovane e lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo quanto riferito, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone.

