Attualità | 11 agosto 2025, 17:00

Savona, chiuso dal 18 al 29 agosto il ponte Pertini in Darsena

Verranno effettuati una serie di interventi manutentivi ordinari programmati

Dal 18 al 29 agosto è prevista la chiusura al transito pedonale del ponte mobile Sandro Pertini nella Darsena di Savona per consentire lo svolgimento di una serie di interventi manutentivi ordinari programmati.

L'intervento riguarderà gli apparati di sicurezza e organi di movimento che provvedono al corretto funzionamento di apertura e chiusura delle ante, già solitamente sottoposti alle classiche manutenzioni. 

Durante le lavorazioni verrà garantito il passaggio ai natanti da diporto, alla pesca professionale e alle altre attività nautiche presenti nella Darsena.

Con la chiusura nel pieno di agosto si preannunciano disagi sia per chi si dirige verso la zona portuale che per chi vuole raggiungere il centro.

Luciano Parodi

