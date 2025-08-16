Porta a porta, un cittadino: "Attenzione a parlare di cartellini gialli, il rischio che vengano usati dai cittadini è alto e non credo che quello sarebbe il colore più utilizzato"

"In merito alla notizia che SEA-S vorrebbe utilizzare il cartellino giallo per ammonire i cittadini che, secondo loro, non esporrebbero i rifiuti nei tempi e nei modi prestabiliti, vorrei ricordare che un'azione di questo tipo potrà essere fatta solo se l'azienda è assolutamente sicura di operare in perfetta sintonia al calendario ritiri da lei stilato, come esempio, l'esposizione ed il ritiro della carta il giovedì (esposizione fatta dai cittadini), ritiro non pervenuto.

Vorrei ricordare a SEA-S che il loro servizio non è stato scelto dai cittadini, ma imposto dal Comune che, per l'occasione, ha trasformato i cittadini in sudditi.

Pertanto, farei attenzione a parlare di cartellini gialli, il rischio che vengano utilizzati dai cittadini per valutare SEA-S è molto alto, e non credo che il giallo sarebbe il colore più utilizzato".

Giovanni Goslino