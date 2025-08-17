Inaugurata la 71ª Fiera nazionale della Nocciola di Cortemilia (Foto)

Inaugurata oggi, sabato 16 agosto la 71ª Fiera nazionale della Nocciola di Cortemilia, con una cerimonia nel palazzo comunale a cui ha partecipato un numeroso pubblico.

“Abbiamo allungato la fiera – ha spiegato il sindaco Roberto Bodrito – dando più spazio alla promozione del nostro prodotto principe e al nostro territorio. La forza della manifestazione è proprio questa: rimanere sè stessa, ma rinnovarsi ogni anno. Manteniamo le collaborazioni storiche con la Valle d’Aosta e la Liguria, e quest’anno si aggiunge il Veneto, segno che la nostra è ormai una fiera di respiro nazionale”.

Presenti, oltre al sindaco, Giovanni Quaglia, ex presidente provincia per CRT, Ezio Raviola per la Fondazione San Paolo, l'assessore regionale Paolo Bongioanni, Marco Carrel assessore all'agricoltura della Regione Valle d'Aosta, Massimo Antoniotti, vice presidente della provincia, miss Piemonte 2024 Francesca Spinelli, Enrico Faccenda, presidente dei sindaci del Roero, Tommaso Zanoletti, il sindaco di Alba Alberto Gatto (più molti sindaci del territorio), Gabriele Valeriano nuovo comandante dei Carabinieri di Cortemilia ("presentato" dal comandante dei Carabinieri di Alba Giuseppe Santoro), Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna, il consigliere provinciale Simone Manzone, Massimo Gula del GAL, Mariano Rabino per l'ATL, Davide Falletto dell' Unione Montana e sindaco di Serravalle Langhe, il pasticciere Davide Malizia.

In occasione dell'inaugurazione Ezio Raviola ex presidente CRC oggi nella Fondazione San Paolo (delegato nazionale) è stato insignito della Nocciola d'oro.

Stesso riconoscimento anche per il pasticciere Davide Malizia.

Il cartellone intreccia gusto, musica e cultura. Venerdì 22 agosto il Parco La Pieve ospiterà il concerto gratuito di Sarah Toscano, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo. Domenica 24 agosto sarà la volta di Iva Zanicchi, con uno spettacolo pensato per un pubblico trasversale. Le domeniche restano a misura di famiglia, con mercatini, assaggi e animazioni, mentre il terzo weekend porterà il Cortemilia Comics&Games e, domenica 31 agosto, il premio Fautor Langae – Nocciola d’Oro insieme alla celebrazione dei 25 anni della Confraternita della Nocciola.

Il cuore tecnico della fiera batterà sabato 23 agosto alla Cascina di Monteoliveto con il convegno organizzato da Agrion sulle prospettive dei noccioleti piemontesi e italiani, tra produttività, innovazione e soluzioni per una stagione agricola complessa. Tra gli ospiti, il maestro pasticcere Davide Malizia, che porterà interpretazioni d’autore della tonda gentile. Francesca Spinelli, Miss Piemonte 2024, sarà inoltre la madrina di questa edizione della rassegna.