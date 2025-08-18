“Zuccarello Riden…Z”: il 21 agosto la serata finale con ben quattro comici

Ben quattro comici per la serata conclusiva della rassegna di cabaret “Zuccarello Riden…Z” edizione 2025, che si svolgerà a Zuccarello, uno dei borghi più belli d’Italia, giovedì 21 agosto dalle ore 21.30. Si esibiranno sullo stesso palco, Marco Guarena, Massimo De Rosa, Giancarlo Aiosa, capitanati da Gianpiero Perone già esibitosi a Zuccarello in una delle passate edizioni. Stand gastronomici e attività di ristorazione e bar aperte, anteprima musicale con la partecipazione di cantanti della “scuderia” della Vocal Coach Fabiana Parlato, conduzione spettacolo a cura di Luca Galtieri. Ingresso libero.

Marco Guarena, vincitore della diciannovesima edizione di Bravograzie 2025, manifestazione dedicata ai nuovi volti della comicità italiana. Ha partecipato a diverse edizioni di Zelig su Canale 5. Autore, attore, sceneggiatore. Oltre al celebre personaggio televisivo Maria di Nazareth e a NinfoPoint è conosciuto per il suo stile ironico e tagliente, che spesso include battute e sketch che giocano sulle dinamiche sociali e culturali italiane, sui ricordi di infanzia e sul carattere del piemontese “Tipico”. Massimo De Rosa, conosciuto al grande pubblico grazie alle sue partecipazioni come cabarettista e comico a programmi tv del calibro di Colorado e Eccezionale Veramente. Tra i suoi personaggi più apprezzati ricordiamo con onore il Decoratore con la scala, il Tamarro dei Perché, il Politico onorevole e tanti altri ancora che porta costantemente in giro tra piazze locali e via dicendo strappando continui sorrisi. Giancarlo Aiosa, attore, autore, regista, compositore, insegnante di recitazione, cantante e chitarrista, laureato al DAMS presso l'Università di Torino con una tesi sulla comicità. L’artista torinese, tra una canzone e una battuta al fulmicotone racconta la sua vita, i suoi personaggi, i suoi progetti futuri…e perché no anche della sua “sfiga” (che ci vede sempre benissimo). Canzoni, gags, con un occhio di riguardo al grande Giorgio gaber. Gianpiero Perone deve il suo successo televisivo alle cinque. Gianpiero Perone deve il suo successo televisivo alle cinque edizioni della trasmissione Colorado (Italia Uno), dopo diverse apparizioni a “Quelli che il calcio…” (Rai 2) e Zelig Off (Canale 5). I suoi personggi, colgono abitudini e novità della società contmporanea, facendo sorridere con intelligenza e raffinatezza come solo un attore brillante e di razza sa fare.

Con il patrocinio di Regione Liguria e la direzione artistica di Eccoci Eventi.

Si ringrazia: Antiche vie del sale, Les Plus Beaux Villages de la Terre, Uno dei Borghi più belli d’Italia, Pro Loco Zuccarello e le seguenti aziende… Fiorin Arredamenti di Albenga, Cerruti s.p.a. e ICOSE S.p.A. Zuccarello, Promidea Wrapping & Graphic Center Andora, Piraldo Exclusive Beef dal 1958 di Villanova d’Albenga ed ancora la Croce Bianca di Erli, Zuccarello e Albenga, la Protezione Civile e la Squadra Antincendio A.I.B. di Zuccarello.

Media partner: Tgevents Television e Imperiatv.it