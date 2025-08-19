"Quello che le donne dicono”- I sentimenti delle donne nelle statue di Staglieno" in mostra a Laigueglia

Sarà un viaggio tra sguardi, gesti e sentimenti femminili la mostra fotografica di Claudia Torello, che dal 20 al 26 agosto animerà l’oratorio di Santa Maria Maddalena nell’ambito della rassegna “Di Voci e d’Accordo”. Intitolata “Quello che le donne dicono – i sentimenti delle donne nelle statue di Staglieno”, l’esposizione racconta sei figure femminili legate a Genova e al celebre cimitero monumentale, trasformando Caterina, Giannina, Stefanina, Fernanda, Elvira ed Ernesta in simboli di emozioni universali.

Claudia Torello è nata Genova, cresce con la macchina fotografica in giro per casa, e negli anni del liceo consacra la passione per la fotografia con un corso di sviluppo e stampa in bianco e nero. Attratta dalle statue del Cimitero di Staglieno sia per la vicinanza a casa, sia per aver partecipato a restauro della statua di "Giobbe" nel 1992, oggi la fotografia è la sua più grande passione, allargata a più ambiti, sempre sfidanti: vedere una foto ancora prima di scattare, sapendo cosa vuole comunicare.





Ha fatto foto per eventi, matrimoni e pubblicato fotografie e illustrazioni per Edizioni Paoline e diverse associazioni. Nel 2023 e 2024 partecipa al concorso Iren-Nicali indetto da Stelle nello Sport,

con scatti inerenti la ginnastica ritmica. È del 2023 l'installazione fotografica "Tra le tue dita - le mani di Staglieno" con fotografie esposte lungo i porticati.