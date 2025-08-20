Frontale tra moto e auto nel cuneese, perde la vita un centauro: alla guida della macchina un savonese

Grave incidente stradale a Murazzano, nel cuneese, dove un’auto condotta da un cittadino residente a Savona si è scontrata frontalmente con una moto Bmw proveniente nel senso di marcia opposto alla prima.

Nel violento impatto ha perso la vita il motociclista, Hans Muller, 68enne di nazionalità svizzera domiciliato a Cortemilia.

Il fatto poco prima delle 11 di oggi, mercoledì 20 agosto, lungo la Strada Provinciale 661, nel tratto compreso tra l’abitato del centro langarolo e l’incrocio con la Sp 32, che porta verso Ceva.

Sul posto sono immediatamente intervenuti l’elicottero e l’ambulanza del 118 per prestare soccorso alla vittima, insieme a squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Mondovì e dal distaccamento volontari di Dogliani. Purtroppo tutti i tentativi di rianimare l’uomo si sono rivelati vani.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’uomo, nell’affrontare una curva, abbia perso il controllo della moto andando a finire contro l’auto che arrivava dalla direzione opposta.

Intervenuti sul posto per i rilievi i Carabinieri di Murazzano e una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Fossano, mentre gli agenti di Polizia Locale dell’Unione Montana Alta Langa sono impegnati nella regolazione del traffico.