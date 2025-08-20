Muore stroncata da aneurisma a 43 anni: era incinta di due gemelli

Eleonora Valentina Peressini, 43 anni, architetto conosciuta da tutti come Nora, è scomparsa lasciando sgomento tra familiari, amici e colleghi. La notizia, diffusa rapidamente a Celle Ligure, è stata accolta con incredulità e dolore.

Nata a Milano e laureata al Politecnico, aveva trasformato la passione per l’architettura e il design in una professione. Si occupava in particolare di arredamento d’interni. Aveva collaborato con alcuni studi locali e, come libera professionista, a numerose gare pubbliche nel territorio. Proprio Celle Ligure era stata da lei eletta luogo di lavoro e città del cuore.

La donna, al momento del decesso, era in dolce attesa di due gemelli. La gravidanza rappresentava per lei un periodo di grande gioia, reso purtroppo brevissimo dall’improvvisa comparsa di un aneurisma, la causa che l’ha strappata alla vita.

La sua scomparsa, avvenuta in un momento che per lei rappresentava una nuova fase di felicità personale, ha lasciato un profondo senso di vuoto nella comunità in cui era inserita.