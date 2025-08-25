Porta a porta, un residente: "Quando mai in questo Paese si interviene prima delle emergenze?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Caro direttore, capita di leggere in questi giorni quelle che qualche utente ha definito "auto-assoluzioni", ovvero le prese di posizione dei responsabili di quello che è indubitabilmente un successo annunciato".

"In effetti si legge di confronti con la Asl che non rileva emergenze sanitarie in atto. E quando mai in questo Paese gli interventi si fanno prima delle emergenze? Prevenire è sempre peggio che curare!".

"Si legge pure di manager soddisfatti per il calo delle segnalazioni da parte dei cittadini/contribuenti, quelli di serie B e C s'intende. Non è che si sono stancati di mugugnare, tutt'altro, sono più che soddisfatti. Lo dimostrano le migliaia di sacchi di rumenta spariti dalla vista. Tanto che i livelli di raccolta differenziata suggeriscono di mettere i mastelli e i bidoni condominiali anche in centro, dove vivono i cittadini/contribuenti di serie A, liberando finalmente il salotto cittadino da quegli orribili contenitori cosiddetti intelligenti".

"E c'è persino chi ancora non riesce a comprendere che la moltiplicazione del numero e delle caratteristiche dei contenitori, che comporta la moltiplicazione delle risorse per la raccolta, sono una scelta economicamente conveniente. Ma come si fa a non vedere che un esponenziale incremento dei costi, che saranno equamente distribuiti sui cittadini/contribuenti sono la scelta più razionale ed economica".

"Purtroppo i cittadini/contribuenti sono notoriamente fessi. Peggio per loro!".