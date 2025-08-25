Campeggi abusivi nella spiaggia di Levante, mattinata di sgomberi a Laigueglia

Azione congiunta di Polizia locale, agenti del Commissariato di Polizia di Alassio e personale della Capitaneria di Porto di Alassio-Loano stamani (25 agosto, ndr) sulle spiagge di Laigueglia, dov'è stato sgomberato un accampamento abusivo nella spiaggia libera di levante. Sono inoltre stati identificati gli occupanti.

Diversi erano già stati, in precedenza, i controlli da parte del comando della Polizia locale compiuti insieme ai carabinieri, per una situazione condivisa da praticamente ogni località costiera.

Attualmente la spiaggia è stata liberata, nei limiti di tutte le altre incombenze e attività saranno attivati regolari i controlli per dissuadere nuovi insediamenti abusivi.

«Ringrazio le forze dell'ordine, gli operai del Comune, gli operatori della Sat, la vigilanza privata e tutti i soggetti, che si sono impegnati in questa operazione di tutela dell'area demaniale – commenta il sindaco Giorgio Manfredi - Le spiagge libere non sono terra di nessuno, sono patrimonio di tutti e devono poter essere fruite da tutti con ordine e rispetto. Tutti hanno il diritto di trovarle libere e pulite, di fruirne per la balneazione e l'elioterapia, e il dovere, al termine delle attività, di liberare e ripulire lo spazio occupato. Bivacchi notturni, presidi stabili e abbandono di rifiuti sono attività abusive e dannose che devono essere punite e sanzionate».