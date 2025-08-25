Rifiuti a Savona, un lettore: "I cittadini non sono contro la raccolta differenziata, semmai contro la differenziata organizzata male"

Riceviamo e pubblichiamo.

"Buongiorno

Penso che i cittadini non siano contro la raccolta differenziata. Penso siano contro la male organizzata raccolta differenziata.

1. La discriminazione tra centro e periferia, in una città piccola e di provincia come Savona non ha ragione di esistere. Se ci fossero contenitori, intelligenti o no, per i rifiuti differenziati in uguali modo in tutta la città sarebbe più agevole per i cittadini e più democratico e probabilmente non ci sarebbe stata alcuna polemica.

2. La mancanza di appositi contenitori per la plastica in periferia è dovuta a contingenze temporanee o è una scelta politica? Nel secondo caso la ritengo incomprensibile e sbagliata.

3. Aleggiare la minaccia dell'inceneritore è strumentale. I cittadini eleggono dei rappresentanti che dovrebbero amministrare la città, cercando di rispettare gli impegni presi e applicando misure che siano funzionali e non creino disagio.

Se si arriverà, come in molte altre città, all' inceneritore sarà per l' incompetenza degli amministratori a risolvere il problema dei rifiuti.

Cordiali saluti

Stefano"