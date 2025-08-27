Varazze si prepara a "volare": il 31 agosto tornano i DaBoot con "Tutti per Giada"

Varazze si appresta a vivere una giornata indimenticabile all’insegna dello spettacolo e della solidarietà. Domenica 31 agosto, in viale Nazioni Unite, si terrà l’evento “Tutti per Giada”, un’iniziativa benefica che unisce adrenalina, divertimento e impegno sociale.



Protagonisti assoluti saranno i piloti del celebre team DaBoot, guidati da Vanni Pinin Oddera, noto per aver portato la mototerapia in ospedali e centri di riabilitazione. Le loro acrobazie mozzafiato con le moto da freestyle promettono di incantare il pubblico di tutte le età, trasformando il cielo di Varazze in un palcoscenico di emozioni. L’evento, pensato per coinvolgere adulti e bambini, offrirà un ricco programma di attrazioni: dalle ore 17.00 prove di minimoto elettriche KTM, dimostrazioni di CrossFit, spettacoli di discodog freestyle e momenti di dog therapy con Matteo e Leo. Non mancheranno stand gastronomici per condividere un pasto in compagnia, rafforzando il senso di comunità che anima l’intera giornata.



Il primo show freestyle è previsto alle ore 18.00, mentre il secondo spettacolo si terrà alle 22.00, regalando emozioni anche sotto le stelle. L’ingresso è libero e il ricavato sarà devoluto in beneficenza per sostenere Giada.



“Tutti per Giada” non è solo un evento, ma un messaggio di solidarietà che Varazze lancia con orgoglio. Un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e fare del bene, dimostrando ancora una volta che lo spettacolo più grande è quello della generosità.