Finale, sarà Laura Pigozzi a chiudere la trentesima edizione di "Un Libro per l’Estate" con il tema della maternità

Si chiuderà sabato 30 agosto la trentesima edizione di "Un Libro per l’Estate", la rassegna letteraria organizzata dall'Associazione CentoFiori che ha portato in piazza San Giovanni Battista a Finale Ligure nomi di spicco del panorama letterario ma anche politico e giornalistico.

Sul palco, alle ore 21:15, rotagonista della serata sarà Laura Pigozzi, psicoanalista e filosofa, che presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro "Non solo madri. Riscoprire la donna oltre la maternità", edito da Raffaello Cortina Editore. All’incontro sarà presente anche l’editore Raffaello Cortina.

Il volume affronta una questione cruciale e spesso rimossa: che cosa resta di una donna quando la maternità occupa tutto lo spazio, intimo e sociale? Pigozzi mette in discussione la narrazione idealizzata della madre come figura sacrificale, sottolineando come questa visione rischi di oscurare la donna in quanto soggetto desiderante. «Una madre non può essere tutto per una figlia o un figlio senza perdere molto di sé e senza togliere moltissimo a loro», scrive l’autrice, che invita a ripensare la maternità come esperienza trasformativa, capace di arricchire la vita senza annullare la femminilità e la creatività.

Attraverso casi clinici, riferimenti psicoanalitici e letterari, ma anche figure esemplari come Maria Callas, Camille Claudel e Lou Andreas-Salomé, Pigozzi esplora le oscillazioni e le complessità dell’essere donna, proponendo l’idea di una “maternità femminista” in cui il desiderio femminile non venga sacrificato, ma integrato.

Laura Pigozzi, formatasi in Italia e in Francia, è una delle voci più autorevoli della psicoanalisi contemporanea. Psicologa clinica e giuridica, fa parte del direttivo della Fondation Européenne pour la Psychanalyse di Parigi e collabora con riviste internazionali. Ha introdotto il concetto di plusmaterno, con cui legge i fenomeni sociali legati alle nuove strutture familiari e alle relazioni tra genitori e figli.

Accanto a lei sarà presente Raffaello Cortina, editore che ha saputo dare alla sua casa un ruolo di primo piano nel panorama culturale italiano. Fondata nel 1980, la Raffaello Cortina Editore ha iniziato con un forte radicamento nei testi di psicologia clinica e psicoanalisi, per poi ampliare il catalogo alle scienze umane, alla filosofia e all’epistemologia. Oggi rappresenta un punto di riferimento anche per la divulgazione scientifica, con opere di autori di primo piano e con pubblicazioni fondamentali come l’edizione italiana del DSM-5.