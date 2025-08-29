Prima mareggiata di fine estate, disagi tra Albenga e Alassio ma nessun danno

La prima mareggiata di fine stagione ha colpito ieri le spiagge tra Albenga e Alassio. Nessun danno, ma diversi disagi per stabilimenti e turisti. In poche ore l’acqua ha raggiunto le prime file di lettini, costringendo bagnini e gestori a spostare attrezzature.

“Ha spostato sabbia e portato detriti – spiega il vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri – costringendo a ore di lavoro per ripulire e mettere in sicurezza le strutture. Nelle aree più centrali l’impatto è stato maggiore, mentre nelle zone laterali si è sentito meno”.

Ad Albenga l’ondata più forte ha allagato il Circolo Nautico e alcuni stabilimenti.