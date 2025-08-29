 / Attualità

Attualità | 29 agosto 2025, 08:52

Prima mareggiata di fine estate, disagi tra Albenga e Alassio ma nessun danno

L’acqua ha raggiunto le prime file di lettini, costringendo bagnini e gestori a spostare attrezzature

Prima mareggiata di fine estate, disagi tra Albenga e Alassio ma nessun danno

La prima mareggiata di fine stagione ha colpito ieri le spiagge tra Albenga e Alassio. Nessun danno, ma diversi disagi per stabilimenti e turisti. In poche ore l’acqua ha raggiunto le prime file di lettini, costringendo bagnini e gestori a spostare attrezzature.

“Ha spostato sabbia e portato detriti – spiega il vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri – costringendo a ore di lavoro per ripulire e mettere in sicurezza le strutture. Nelle aree più centrali l’impatto è stato maggiore, mentre nelle zone laterali si è sentito meno”.

Ad Albenga l’ondata più forte ha allagato il Circolo Nautico e alcuni stabilimenti.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium