Alassio piange Bruno Savona, storico tassista scomparso a 61 anni

Alassio è in lutto per la prematura scomparsa di Bruno Savona, venuto a mancare all’età di 61 anni. Figura molto conosciuta e stimata in città per la sua attività di tassista, la notizia ha rapidamente suscitato profonda commozione e numerosi messaggi di cordoglio sui social.

Bruno lascia la moglie Marta, i figli Luca e Matilde, i nipoti Alessio e Mara e tutti i familiari. La santa benedizione sarà impartita martedì 2 settembre alle ore 16 presso il cimitero di Alassio.

Amici e conoscenti lo ricordano per la sua umanità e la gentilezza con cui sapeva accogliere tutti, lasciando un ricordo indelebile nella comunità alassina.