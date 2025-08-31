 / Cronaca

Cronaca | 31 agosto 2025, 11:43

Alassio piange Bruno Savona, storico tassista scomparso a 61 anni

La comunità ricorda con affetto la sua gentilezza e umanità

Alassio piange Bruno Savona, storico tassista scomparso a 61 anni

Alassio è in lutto per la prematura scomparsa di Bruno Savona, venuto a mancare all’età di 61 anni. Figura molto conosciuta e stimata in città per la sua attività di tassista, la notizia ha rapidamente suscitato profonda commozione e numerosi messaggi di cordoglio sui social.

Bruno lascia la moglie Marta, i figli Luca e Matilde, i nipoti Alessio e Mara e tutti i familiari. La santa benedizione sarà impartita martedì 2 settembre alle ore 16 presso il cimitero di Alassio.

Amici e conoscenti lo ricordano per la sua umanità e la gentilezza con cui sapeva accogliere tutti, lasciando un ricordo indelebile nella comunità alassina.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium