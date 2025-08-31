Irregolarità nella sicurezza e problemi di ordine: ad Alassio lo stop di dieci giorni alle serate della Zero Beach

Dieci giorni di sospensione per le attività serali di intrattenimento musicale e danzante per irregolarità nella sicurezza e problemi di ordine di varia natura. E' la Zero Beach la spiaggia di Alassio alla quale nelle scorse giornate è stata notificata, per mano degli agenti del Commissariato di Polizia, la decisione del Questore di Savona in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento, immediatamente esecutivo, arriva dopo una serie di controlli svolti nel corso dell’estate dalle Forze dell'Ordine all'interno della libera attrezzata con chiosco. Questi hanno rilevato irregolarità nella gestione dei servizi di sicurezza, con un soggetto privo di autorizzazioni che organizzava direttamente il lavoro degli addetti alla vigilanza, funzione che la normativa riserva esclusivamente ad agenzie autorizzate. La violazione è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria.

A ciò si aggiungono numerosi esposti presentati da residenti e cittadini, che lamentavano serate caratterizzate da musica a volume molto alto e una situazione di degrado e disturbo.

Alla luce di questi elementi, il Questore ha deciso di sospendere temporaneamente la licenza per finalità preventive, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La misura riguarda esclusivamente gli eventi serali della Zero Beach e non incide sul regolare funzionamento della spiaggia e sull’attività di somministrazione di alimenti e bevande durante il giorno.