Festival di Borgio Verezzi, il sindaco Dacquino: "Un grazie speciale a tutti i dipendenti comunali"

Si è tenuta lo scorso 29 agosto la conferenza stampa di bilancio della 59esima edizione del Festival Teatrale di Borgio Verezzi. Dopo quanto già affermato nel corso dell'appuntamento tenutosi a Savona, nella sede della Camera di Commercio Riviera di Liguria, il sindaco Renato Dacquino ha parlato ancora della rassegna teatrale aggiungendo ulteriori considerazioni a quelle già rese note venerdì scorso.

"Il Festival di Borgio Verezzi, vale per tutte le avventure straordinarie, ha bisogno di tante attenzioni, di sostegno adeguato e di preparazione Indispensabile, poi, per la complessità e per le regole del sistema: un attento lavoro 'spesso dietro le quinte' per far funzionare al meglio ogni attività - ha dichiarato il prima cittadino - È la realtà di ogni comune ed è una realtà particolarmente impegnativa per i piccoli comuni con poche risorse (umane ed economiche). Ai tanti ringraziamenti a chi rende possibile ogni anno il ripetersi del 'miracolo' Festival vogliamo aggiungere un grazie speciale a tutti i dipendenti comunali del comune di Borgio Verezzi, che, direttamente o indirettamente, dedicano tutta la loro competenza e la loro disponibilità alla buona riuscita della manifestazione. Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Grazie di cuore".