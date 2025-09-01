Raccolta porta a porta a Savona, prosegue l'attivazione del servizio nella zona "a bassa densità"

Dopo la zona di Levante e di Ponente il sistema di raccolta porta a porta, dal 29 agosto è in attivazione nella zona cosiddetta "a bassa intebsita" che interessa: Via Accornero, Via Belvedere , Via dei Bricco, Via Burcana, Via Canaiella, Via del Colletto sotto il monte , Via Molinero , Via N.S. del Monte, Via della Nunziata, Via delle Piane, Via Pietragrossa, Via dei Ramunda, Via dei Richelma, Via SS. Pietro e Paolo, Via alla Strà,Via degli Ulivi, Via Valcada, Via della Vignetta.

Tutte le utenze interessate hanno ricevuto le dotazioni integrative ma Sea-s spiega che se qualche cittadino con una abitazione nelle vie interessate non avesse ricevuto le informazioni necessarie è pregato di inviare prioritariamente una richiesta a Sea-S.

Non si fermano, però, le proteste dei cittadini sui ritiri saltati e sulla sporcizia in città, oltre ai rifiuti lasciati a terra dei cassonetti condominiali o delle campane del vetro.