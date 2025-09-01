 / Attualità

Attualità | 01 settembre 2025, 17:51

Tragedia sul lavoro a Loano, Maestripieri (Cisl Liguria) e Tafaria (Filca Liguria): "Chi ha perso la vita era un nostro iscritto. Ci costituiamo parte civile"

"Non resteremo spettatori inascoltati: la sicurezza sul lavoro deve diventare la vera emergenza nazionale"

Tragedia sul lavoro a Loano, Maestripieri (Cisl Liguria) e Tafaria (Filca Liguria): &quot;Chi ha perso la vita era un nostro iscritto. Ci costituiamo parte civile&quot;

"Un’altra vita spezzata sul lavoro, a pochi giorni dalla tragedia di Castel Vittorio. Oggi a Loano un edile di 44 anni, nostro iscritto alla Filca Cisl, è morto precipitando da un ponteggio. A lui, alla sua famiglia e ai colleghi va tutta la nostra vicinanza. Ma il tempo delle parole è finito: la Cisl è pronta a costituirsi parte civile perché questa strage quotidiana deve finire".

A dichiararlo sono Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria, e Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria, che sottolineano come sia "inaccettabile limitarsi, ogni volta, a riunioni e proclami all’indomani dell’ennesima tragedia. Non servono più rituali e lacrime di coccodrillo: serve una vera 'terapia d’urto'".

La Cisl ribadisce con forza che la sicurezza deve diventare una priorità nazionale, "un investimento e non un costo", con più controlli, più ispettori, più medici del lavoro, più prevenzione e formazione anche nelle scuole. Fondamentale anche ridurre la precarietà e responsabilizzare maggiormente imprese e istituzioni.

"È del tutto evidente che non si sta facendo abbastanza – denunciano Maestripieri e Tafaria – nonostante i nostri continui appelli. Oggi paghiamo l’ennesimo prezzo con un’altra vita spezzata. Per questo, come Cisl e Filca, siamo pronti ad andare fino in fondo in tutte le sedi opportune, anche giudiziarie. Non resteremo spettatori inascoltati: la sicurezza sul lavoro deve diventare la vera emergenza nazionale".

Redazione

