Cronaca | 02 settembre 2025, 15:35

Paura in mare a Pietra Ligure: bagnante soccorsa al largo dei Bagni Walter

L'episodio nella mattinata odierna, mentre la donna si trovava al largo con la sorella senza riuscire più a nuotare

Attimi di apprensione questa mattina nel mare di Pietra Ligure, all'altezza dei Bagni Walter, dove una donna è stata tratta in salvo dopo aver accusato improvvise difficoltà mentre si trovava al largo.

La bagnante, che si trovava nei pressi della boa dei 200 metri insieme alla sorella, avrebbe iniziato a sentirsi stanca e incapace di proseguire la nuotata. È stata proprio la sorella ad attirare l’attenzione dei soccorsi, i quali sono immediatamente intervenuti con il moscone di salvataggio.

Particolarmente provata, la persona in difficoltà è stata recuperata e riportata verso riva grazie all’intervento dei soccorritori, mentre l’altra è riuscita a rientrare autonomamente.

La disavventura, fortunatamente, si è conclusa senza gravi conseguenze: non si è reso necessario l’intervento dei sanitari e la donna ha potuto riprendersi dopo il grande spavento.

Roberto Vassallo

