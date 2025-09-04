Carenza di sangue, Avis Albenga intensifica le raccolte: cinque giornate di donazione a settembre

Nonostante sia passato il mese di agosto, in cui notoriamente vi è una particolare carenza di sangue, anche in questi primi giorni di settembre si rende necessario intensificare la raccolta.

Infatti, le statistiche nazionali rilevano un calo riguardo alle donazioni, nonostante gli associati Avis abbiano donato per ben 1.958.748 volte nell’ultimo anno, contribuendo al 70% del fabbisogno nazionale (fonte: sito internet Avis nazionale).

Avis comunale di Albenga, pertanto, ha organizzato le giornate di donazione del mese di settembre per lunedì 8 - venerdì 12 - venerdì 26 - domenica 28 - lunedì 29, previo appuntamento telefonico al n. 0182-562249, nei giorni di martedì - mercoledì - giovedì, dalle ore 10,00 alle 12,00.

“Va ricordato che la donazione è preziosa – afferma il presidente di Avis Comunale di Albenga Giovanni Patuzzo -, soprattutto nel periodo estivo quando molte persone partono per le vacanze. Avis è la più grande associazione di volontariato italiana e raccoglie circa l’80% dei donatori italiani. L’organizzazione nazionale è molto complessa e radicata sul territorio, dovendo esercitare un ruolo di responsabilità, sensibilità e attenzione verso i tanti malati che necessitano di una sacca di sangue o di un medicinale plasmaderivato, in un mondo in cui il volontariato è sempre più in crisi e le persone si interessano sempre meno degli altri. Tutto questo è possibile per merito dei donatori e dei volontari, tutti al servizio dei territori e pronti a dare risposte.”