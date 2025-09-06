 / Attualità

Roccavignale ottiene 148 mila euro per la riqualificazione energetica della sede comunale

I lavori prevedono la sostituzione degli infissi, l’isolamento termico e l’installazione di pannelli solari, per garantire un salto di almeno due classi energetiche

Roccavignale ha ottenuto un importante contributo a fondo perduto di 148.861 euro, nell’ambito del Bando P.R. Liguria FESR 2021-2027, per la riqualificazione energetica della sede comunale. 

Grazie a questo finanziamento saranno sostituiti gli infissi, realizzati interventi di isolamento termico e installati pannelli solari. L’obiettivo è quello di migliorare sensibilmente le prestazioni dell’edificio, con un salto di almeno due classi energetiche.

Nonostante la limitata dotazione del bando, Roccavignale è riuscita a piazzarsi al secondo posto in graduatoria, assicurandosi così le risorse necessarie. Un risultato che premia l’impegno degli uffici comunali e dei progettisti, che hanno lavorato con grande dedizione per rendere possibile questo traguardo.

Graziano De Valle

