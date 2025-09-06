Castagnabuona celebra la Natività di Maria tra fiaccolata, concerti e visite guidate

A Castagnabuona si svolgeranno le celebrazioni per la solennità della Natività di Maria nell’antico Santuario di N.S. della Croce, organizzate dalla locale Confraternita di S. Rocco e di N.S. della Croce.

Il programma prenderà il via sabato 6 settembre con la fiaccolata “aux flambeaux”, che partirà alle ore 20:30 dall’Oratorio di S. Rocco, situato nel cuore del paese, e si dirigerà verso il Santuario. Durante il pellegrinaggio si pregherà il S. Rosario per la pace nel mondo, e al termine, una volta giunti al Santuario, saranno lanciati palloncini con messaggi di pace.

Domenica 7 settembre le celebrazioni proseguiranno con la S. Messa delle ore 9:00. Nel pomeriggio sarà possibile assistere a un concerto di campane a cura dell’Associazione Campanari Liguri, seguito da una visita guidata al Santuario. La giornata si concluderà alle ore 21:00 con i racconti di Francesco Bagetti.

Lunedì 8 settembre, in occasione della solennità della Natività di Maria, alle ore 16:30 si terrà la Via Matris Crucis percorrendo il “Ciappin”, mentre alle ore 17:00 sarà celebrata la S. Messa.

Domenica 14 settembre, dopo la S. Messa delle ore 9:00, nel pomeriggio, nell’ambito della rassegna musicale “Onde sonore”, si terrà un concerto strumentale alle ore 17 nella chiesa di S. Rocco, seguito alle ore 18 da un secondo concerto presso il Santuario di N.S. della Croce.

Infine, nelle domeniche del 21 e 28 settembre, la S. Messa delle ore 9:00 sarà celebrata direttamente al Santuario e non presso l’Oratorio di S. Rocco.