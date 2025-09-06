Un ponte attraverso il cibo con la con la comunità. A Finale la rsa Ruffini apre le porte con una grigliata

Non c'è forse miglior mezzo al mondo del cibo per sviluppare la convivialità e la socialità.

Così, per rafforzare i legami e costruire un sempre più profondo senso di appartenenza tra struttura e cittadinanza, la Rsa Ruffini di Finale Ligure martedì 9 settembre alle ore 18 organizza una grigliata aperta a ospiti, familiari, operatori e alla comunità locale. L'evento si svolgerà nel giardino della residenza, allestito per l'occasione come luogo di accoglienza e condivisione.

“Questa iniziativa nasce dal desiderio di creare ponti tra la nostra realtà e la cittadinanza – spiega Marinella Geremia, direttrice della struttura –. Vogliamo che la Rsa sia percepita non solo come un luogo di cura ma anche come uno spazio di relazione e partecipazione, aperto al dialogo con il quartiere, le famiglie, le associazioni e i cittadini”.

La serata sarà accompagnata da musica e rappresenta, secondo gli organizzatori, un'occasione per trascorrere del tempo insieme in serenità, “riscoprendo il valore dei piccoli gesti e delle relazioni autentiche”.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno della Consulta del Volontariato con diverse delle sue associazioni aderenti in prima linea, come "Noi per Voi" che si occuperà della parte cucina, le due pubbliche assistenze finalesi (Croce Bianca e Croce Verde) per l'attrezzatura, le realtà che collaborano con la struttura (Auser, Garosci de Pia e Scout Masci) e l'Avo. Questo oltre al contributo di diverse realtà del territorio, tra cui la Polisportiva del Finale, la Pasticceria Ferro, le panetterie Cassina e Parodi e la ditta Gallo.