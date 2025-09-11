Celle, il Comune mette a disposizione dei cittadini gli ulivi sul territorio per la raccolta

Il Comune di Celle ha pubblicato un avviso per la concessione temporanea e gratuita delle piante di olivo di proprietà comunale, finalizzata alla raccolta delle olive nella stagione 2025.

Oggetto della concessione sono quindi le piante localizzate nei terreni situati nelle aree pubbliche di Via Gameragna (Giardini 2000); Località Mezzalunga; in adiacenza al Piazzale Servettaz; località Mulino a Vento; Via Biestri, Via Boschi; località Pecorile; Piazza Assunta; località Natta (intorno al Palazzetto; in Via Trento; Giardino Mezzano; Parco di Cassisi.

Alle zone si aggiungono tutte le piante di ulivo di proprietà comunale presenti lungo le pubbliche strade, gli svincoli o rotatorie.

Il requisito per accedere alla concessione è la residenza nel comune di Celle, da autocertificare insieme all’istanza di accesso alla concessione stessa.

Nel caso l’offerta sia maggiore della domanda da parte dei residenti, verranno prese in considerazione secondariamente anche le istanze dei residenti di altri comuni che saranno ammessi alla concessione solo ad esaurimento della graduatoria dei residenti di Celle Ligure.

L’autorizzazione prevede la raccolta delle olive, a proprio carico, spese e con mezzi

propri oltre al successivo sgombero del terreno da eventuali residui della raccolta,

al loro smaltimento e allo sgombero delle attrezzature e strumenti utilizzati.

La manifestazione d’interesse all’assegnazione dovrà essere presentata direttamente al protocollo del Comune o via pec all’indirizzo comune.celle@postecert.it entro le 12.00 di venerdì 26 settembre.

La durata dell'autorizzazione sarà fino al 31 gennaio 2026, eventualmente prorogabile una sola volta per motivi validi comunicati in forma scritta.

È stato inoltre indetto un ulteriore avviso pubblico in cui il Comune invita i proprietari di ulivi, che non intendono effettuare il raccolto per la stagione 2025, a mettere a disposizione le proprie piante.

L'iniziativa ha l'obiettivo di evitare lo spreco dei frutti, permettendo ai cittadini interessati di effettuare la raccolta.

I proprietari dovranno indicare ed inviare un'autodichiarazione, corredata dal documento d'identità, della titolarità del terreno su cui sorgono gli ulivi. Nel caso ci fossero più proprietari di uno stesso terreno, sarà necessaria la

compilazione di un modulo da parte di ciascun comproprietario.

Dovranno essere indicati anche gli identificativi catastali dei terreni su cui sorgono gli ulivi; il numero di ulivi concessi;

dare la disponibilità di effettuare un sopralluogo con personale dipendente comunale per individuare, gli ulivi oggetto della messa a disposizione che dovranno essere necessariamente localizzate nei terreni situati nel territorio comunale di Celle Ligure.



