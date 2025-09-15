Andora, concluso con un successo il campo solare 2025: per la maggioranza dei genitori il voto è "ottimo"

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, è tempo quindi di bilancio per il campo solare 2025 di Andora, che ha accompagnato i bambini durante i mesi estivi e ha ottenuto un giudizio a pieni voti da parte delle famiglie.

Un sondaggio anonimo realizzato tra i genitori ha fatto emergere la stragrande maggioranza di valutazioni col giudizio “ottimo”, confermando la qualità del servizio proposto. Nel corso dell’estate il campo solare ha accolto a luglio 79 bambini e 60 ad agosto, tutti con età compresa fa i sei e gli undici anni. Tutte le domande di domande di iscrizione sono state accolte.

L’assessore alle Politiche Sociali, Monica Risso ringrazia gli operatori del campo solare per il risultato raggiunto: «Siamo lieti che i contenuti proposti siano stati così apprezzati. La serenità e l’entusiasmo con cui i bambini partecipavano alle attività lasciavano già prevedere un giudizio positivo, ma siamo comunque molto felici di aver trasformato il Campo Solare in una vera occasione di divertimento per i più piccoli e in un sostegno concreto alle famiglie che, durante l’estate, lavorano. È stato un luogo dove vivere esperienze guidate, fare amicizia e crescere insieme».

L’Amministrazione comunale di Andora conferma l’impegno a proseguire e potenziare un servizio in sintonia con le richieste delle famiglie.