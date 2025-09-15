Colonnine di ricarica per veicoli elettrici a Vado Ligure: avviata la prima fase di attivazione

Il Comune di Vado Ligure prosegue il proprio impegno per una mobilità moderna e sostenibile, mettendo a disposizione della cittadinanza nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

"Queste infrastrutture - spiega il sindaco Fabio Gilardi - rappresentano un tassello fondamentale nell’integrazione di un servizio ormai indispensabile per la comunità, a supporto di chi ha scelto o sceglierà di utilizzare mezzi elettrici. L’obiettivo è rendere più semplice e accessibile l’adozione di forme di mobilità innovative e rispettose dell’ambiente, inserendo Vado Ligure in un percorso di crescita sostenibile".

Due le postazioni già operative, in via Piave e sull'Aurelia. Negli stalli riservati a tali colonnine è in vigore il divieto di sosta per i veicoli che non effettuano la ricarica, come stabilito da una apposita ordinanza del Corpo di Polizia Municipale. "È importante che i cittadini rispettino la segnaletica - è la raccomandazione del Comune - così da garantire la disponibilità del servizio a chi utilizza veicoli elettrici ed evitare sanzioni".

Ulteriori postazioni entreranno in funzione entro settembre, salvo imprevisti: una ancora sull'Aurelia e una in via XI Febbraio. Il progetto sarà completato progressivamente, ampliando la rete di ricarica cittadina e facilitando la scelta di mezzi a zero emissioni. Anche questi stalli, ovviamente, saranno riservati solo a chi è in fase di ricarica.

"Dopo un periodo complesso per l’attivazione, l’avvio delle prime colonnine di ricarica segna un passo importante per Vado Ligure – sottolinea il sindaco – Non si tratta soltanto di guardare al futuro, ma di entrare concretamente in una rete di servizi ormai indispensabili e sostenibili, che garantiscono ai cittadini opportunità nuove e rispondono alle sfide della mobilità contemporanea".