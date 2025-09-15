Varazze, il Comune conferisce la cittadinanza onoraria al professor Giovanni Paolo Maggioni

Cittadinanza Onoraria. Conferimento al professore Giovanni Paolo Maggioni.

Questo il primo punto all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Varazze previsto per giovedì 18 settembre.

Un importante riconoscimento che va quindi all'insegnante dell'Università degli studi del Molise che insegna letteratura latina medievale e filologia mediolatina con un laboratorio di angiografia. Grande studioso del varazzino Beato Jacopo da Varagine ha tenuto nel comune di Varazze negli anni diverse conferenze con al centro proprio il vescovo, poeta e angiografo scrivendo anche molteplici trattati e libri. Laureato in Lingua e Letteratura Latina Medievale all'Università Statale degli Studi di Milano proprio con una tesi gli studi sulle fonti della “Legenda aurea ” di Jacopo da Varagine.

Maggioni, 66 anni, è allievo di Giovanni Orlandi e ha avuto una formazione filologica rigorosamente neolachmanniana che lo ha sorretto nel dipanare e ricostruire intricate tradizioni manoscritte come quella proprio della Legenda aurea di Iacopo de Voragine, scoprire opere sconosciute del medesimo autore domenicano e di ritrovare il codice 101 sottratto dall’abbazia di Herzogenburg. La stessa impostazione filologica gli ha permesso di definire edizioni come la stessa Legenda aurea e i Sermones Quadragesimales di Jacopo da Voragine e le editiones principes dell’Abbreviatio in gestis sanctorum di Jean de Mailly e del Libellus de descriptione Hibernie di Philip de Slane.

Nel frattempo, nella Sala consiliare del Comune dal 25 al 27 settembre, si terrà il convegno internazionale di studi."Jacopo da Varagine oggi. Lo studio dei santi della Legenda aurea nel XXI secolo".

L’evento è organizzato dall’associazione Centro Studi “Jacopo da Varagine” APS in occasione del cinquantesimo anniversario della traslazione a Varazze delle reliquie del beato Jacopo da Varagine (1974-2024) e del quarto centenario dell’elezione dello stesso Beato e di santa Caterina da Siena a patroni della città (1625-2025), con il contributo della città di Varazze e della Fondazione “Agostino Maria De Mari” – Cassa di Risparmio di Savona e con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona e della Diocesi di Savona-Noli.

Il convegno è coordinato da un comitato scientifico composto proprio da Giovanni Paolo Maggioni, Antonella Degl’Innocenti (Università di Trento), Daniele Solvi (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) e Antonio Delfino (Università di Pavia – Dipartimento di Musicologia di Cremona).

Il convegno intende accostare due approcci differenti alle tradizioni agiografiche raccolte nella Legenda aurea: da una parte le ricerche su come Jacopo abbia rielaborato le leggende precedenti e la sua importanza nella storia culturale europea; dall’altra gli studi sul culto che oggi viene tributato ai medesimi santi e l’eredità di Jacopo al giorno d’oggi. In altre parole, si vorrebbe sottolineare l’importanza del predicatore domenicano arcivescovo di Genova non solo evidenziando la sua opera di compilatore e di divulgatore delle principali tradizioni agiografiche europee, ma anche mostrando come questi culti siano vivi oggi, continuando a fiorire da quelle antiche radici.

Il convegno sarà anche l’occasione per mostrare come il patrono di Varazze sia tuttora al centro di un’intensa attività di studi filologici: in questa prospettiva verranno presentate le due ultime edizioni critiche riguardanti l’opera di Jacopo, i sermoni de sanctis riguardanti san Francesco, san Domenico e san Pietro martire e l’edizione del volgarizzamento catalano della Legenda aurea, uno dei documenti più importanti della lingua catalana.

I lavori si articoleranno in quattro sessioni ed avranno inizio nel pomeriggio di giovedì 25 settembre, per concludersi sabato 27 settembre in fine di mattinata. La quarta ed ultima sessione è dedicata all’approfondimento di alcuni aspetti musicali che ruotano attorno alla figura di Jacopo.