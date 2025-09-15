Varazze, misteriosa sfera luminosa durante una tromba marina: l’indagine di ARIA

Nuovi avvistamenti sotto esame dall’Associazione A.R.I.A. (Associazione Ricerca Italiana Aliena). Un testimone di Varazze, in provincia di Savona, ha recentemente osservato il passaggio di un oggetto sferico durante un temporale. L’evento è avvenuto mentre l’uomo, che ha preferito mantenere l’anonimato, stava osservando una tromba marina al largo della costa. Proprio in quel momento ha notato una sfera luminosa che ha attraversato rapidamente la scena: un attimo, uno scatto fotografico, e poi l’oggetto è scomparso.

Dopo l’avvistamento, il testimone ha contattato l’ufologo Angelo Maggioni, presidente e fondatore dell’Associazione Ricerca Italiana Aliena (ARIA). Il direttivo dell’associazione, composto da ex appartenenti alle forze dell’ordine, ex militari dell’Aeronautica Militare Italiana, esperti forensi del suono come James Oliva, fototecnici qualificati come Claudio Rancati e dal premio Emmy Award per gli effetti speciali a Hollywood Daniel Auber, ha esaminato attentamente lo scatto.

L’analisi ha confermato la genuinità dell’immagine: l’oggetto fotografato presentava una massa e un corpo reale, di colore uniforme, senza le tipiche fonti luminose multiple spesso associate a fenomeni analoghi. Inoltre, non si trovava nelle vicinanze della tromba marina: l’effetto di prospettiva e profondità aveva probabilmente ingannato l’osservatore.

Angelo Maggioni ha commentato anche alcuni aspetti controversi dell’ufologia contemporanea, sottolineando come "negli ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti, si parli spesso di oggetti alieni potenzialmente ostili, accompagnati da una narrativa che spinge a prepararsi a una presunta minaccia esterna". Secondo Maggioni, "questa interpretazione è forzata e funzionale a un disegno più ampio, volto a instaurare un governo globale capace di controllare le masse tramite paura e incertezza".

"In realtà – ha spiegato il presidente di ARIA – nessuno degli oggetti osservati ha mai manifestato atteggiamenti ostili o interferenze dirette negli affari terrestri, come guerre o conflitti militari. Neppure le testimonianze di presunti interventi su basi militari a scopo difensivo devono far dimenticare che gli avvistamenti di oggetti misteriosi esistono da secoli, molto prima dell’avvento di missili o armi tecnologiche. La Liguria, grazie alla sua particolare morfologia, potrebbe giocare un ruolo importante nello studio di questi fenomeni. In geologia, la morfologia si riferisce alla forma e alla struttura del territorio, e alcune caratteristiche geografiche potrebbero facilitare la presenza o la percezione di tali fenomeni".

"Ipotizziamo che l’oggetto sferico possa comunicare tramite impulsi luminosi, simili a un alfabeto visivo (come il codice Morse), oppure che trasmetta messaggi direttamente alla coscienza universale o all’Io interiore. Questo spiegherebbe perché le cosiddette abduction non siano limitate a persone di potere o di elevata posizione sociale, ma coinvolgano individui di ogni estrazione".

"Tra i casi rilevanti in Liguria va segnalato anche l’avvistamento del cantante genovese Nicholas Piscitelli, che contribuisce a rendere il tema sempre più interessante e complesso. L’associazione ARIA continuerà a indagare per offrire risposte e approfondimenti su questo affascinante mistero, sicura che un giorno si arriverà a decifrare il complesso mondo di questi enigmatici oggetti", conclude Maggioni.