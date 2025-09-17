Il Casinò di Sanremo si prepara a un autunno di successo

Dopo il grande successo riscontrato dal calendario eventi estivo, che ha portato sul palco del Roof Garden Giovanni Vernia, Luca Barbarossa, I Los Loco e Dario Ballantini, il Casinò presenta il programma autunnale creato su misura per le aspettative della sua clientela, basato sulla qualità e l’originalità delle proposte.

Sabato 4 ottobre l’atmosfera sarà quella di una esclusiva serata spagnola che vedrà la collaborazione dello chef Fabiano Biamonti; sabato 1° novembre, Ponte di Ognissanti, verrà dominato dalla forte personalità artistica di Matteo Ghione, che offrirà al pubblico un viaggio tra musica, charme ed emozione. Sabato 6 dicembre si ritorna al Grande Varietà con Cabaret Riviera spettacolo scintillante che preannuncia la grande festa della fine dell’anno.

Nomi prestigiosi per il calendario eventi del Casinò di Sanremo che ha preparato tre sere di galà su invito per i suoi migliori clienti.

“Il nostro calendario eventi è pensato seguendo le tendenze e le novità del mondo dell’intrattenimento a livello internazionale intercettando quelle che sono i desiderata della nostra clientela, organizzati al sabato, nei fine settimana più interessanti dal punto di vista turistico. Avremo in riviera i nostri migliori clienti, a cui il calendario è riservato, sia nel ponte del 1° novembre che in quello del 8 dicembre che preannuncia il periodo natalizio.

Ad ottobre i sapori mediterranei sono il filo conduttore dell’evento: abbiamo ideato una serata dove la cucina spagnola sarà la protagonista e dove si esprimerà la professionalità dello chef Fabiano Biamonti.

Un secondo evento raffinato e glamour ha come protagonista Matteo Ghione, un viaggio tra musica, charme ed emozione “Wonderful Life”.

Il Ponte di Sant’Ambrogio proporrà l’omaggio al Cabaret Riviera attraverso il Dinner show dal fascino retrò, che sta già richiamando l’attenzione della nostra clientela.

Tre esclusivi eventi che ci permetteranno di festeggiare insieme al Roof Garden i diversi momenti dell’autunno, preparando le sorprese del Veglionissimo.” Affermano i componenti del Consiglio di Amministrazione del Casinò di Sanremo: il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e architetto Mauro Menozzi.

4 Ottore -Roof Garden – Serata Spagnola in collaborazione con chef FABIANO BIAMONTI

Lo chef Fabiano Biamonti abbina i richiami internazionali con i gusti del territorio: una cucina che unisce influenze del mondo, in questo caso un richiamo alla Spagna senza mai dimenticare le radici liguri e il legame con la nostra terra.

Il menù che ha creato ad hoc per il Casinò di Sanremo porta con sé questa sua filosofia. La guest star della serata sarà ovviamente la paella, in una versione speciale: coniglio, gamberoni, chorizo, frutti di mare e verdure.



“Ho iniziato a lavorare nelle cucine all'età di sedici anni partendo da Bordighera, passando poi da Monaco a diverse città europee. Uno dei miei obiettivi era quello di scoprire e capire nuovi gusti e culture per tornare e offrire qualcosa di diverso. Da due anni ho deciso di ritornare a Vallecrosia, portando la mia creatività nella storica gastronomia di famiglia, trasformandola in un ristorante dove tradizione e innovazione continuano a vivere". Afferma.

1° Novembre Roof Garden – WONDERFUL LIFE con MATTEO GHIONE

Un viaggio tra musica, charme ed emozione con Matteo Ghione, artista dalla voce intensa e dalla presenza magnetica. Uno spettacolo che rievoca l’eleganza senza tempo dei grandi divi, trasformando ogni brano in pura emozione. Al Casinò di Sanremo prende vita un’esperienza raffinata, esclusiva e indimenticabile.

6 Dicembre Roof Garden – DINNER SHOW CABARET RIVIERA

Un’immersione nello splendore della Riviera e nell’atmosfera del Grande Varietà.

"Cabaret Riviera" è un Dinner show dal fascino retrò, in cui eleganza e divertimento si incontrano tra coreografie scintillanti e musiche vintage capaci di far vibrare l’anima. Il corpo di ballo porta in scena numeri raffinati e coinvolgenti, mentre la colonna sonora riaccende la magia dei tempi d’oro dello spettacolo dal vivo.

Al Casinò di Sanremo la cena diventa esperienza, tra luci soffuse, ritmo e suggestioni che regalano al pubblico una serata indimenticabile.