Cairo, anziano trovato privo di sensi dopo una caduta: ricoverato in codice rosso

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16.15, in un condominio di Cairo Montenotte. Un uomo di circa 80 anni è stato ritrovato privo di sensi ai piedi delle scale dello stabile, probabilmente a seguito di una caduta che gli ha provocato gravi lesioni.

A scoprire l’anziano riverso a terra è stato un residente, che ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i militi della Croce Bianca cairese, l’automedica del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Proprio i militari hanno scortato l’ambulanza fino all’area individuata per l’atterraggio dell’elisoccorso (proveniente dal Piemonte).

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto critiche: è stato intubato sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.