Cronaca | 22 settembre 2025, 20:31

Cairo, anziano trovato privo di sensi dopo una caduta: ricoverato in codice rosso

A scoprire l'uomo, riverso a terra ai piedi delle scale di un condominio, un residente dello stabile, che ha immediatamente dato l’allarme

Immagine di repertorio

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16.15, in un condominio di Cairo Montenotte. Un uomo di circa 80 anni è stato ritrovato privo di sensi ai piedi delle scale dello stabile, probabilmente a seguito di una caduta che gli ha provocato gravi lesioni.

A scoprire l’anziano riverso a terra è stato un residente, che ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i militi della Croce Bianca cairese, l’automedica del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Proprio i militari hanno scortato l’ambulanza fino all’area individuata per l’atterraggio dell’elisoccorso (proveniente dal Piemonte).

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto critiche: è stato intubato sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Redazione

