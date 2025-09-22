Cairo, donna investita sulla Sp12: è in coma farmacologico in rianimazione, prognosi riservata

È in coma farmacologico in rianimazione, in prognosi riservata, la donna investita da un’auto sabato pomeriggio sulla strada provinciale 12, tra Cairo e Altare, nei pressi dell’ingresso del Parco dell’Adelasia.

La macchina ha urtato la donna mentre si trovava sul bordo della carreggiata, facendola cadere nella scarpata. Il veicolo, a sua volta, è finito in un burrone. Testimoni hanno riferito che poco prima, nella stessa direzione, erano transitate diverse auto a velocità elevata. Altri passanti hanno rischiato di essere investiti, tra cui una donna con un bambino, sfiorata dai veicoli in transito.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto le Pubbliche Assistenze della Croce Bianca di Altare e Cairo, l’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. Per garantire un intervento rapido e sicuro è stato mobilitato anche l’elisoccorso Grifo da Albenga. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per accertare l’accaduto.