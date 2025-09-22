Maltempo in Val Bormida: ecco le strade provinciali chiuse per frane e alberi crollati

Dopo circa nove ore di piogge torrenziali, accompagnate da intensa attività elettrica, la Val Bormida registra gravi criticità sulla rete stradale e allagamenti diffusi.

Numerose strade provinciali sono state interrotte: la Sp 542 dir, tra l’abitato di Dego e lo svincolo per la Sp 33, e la Sp 542 in località Girini sono chiuse al traffico a causa di frane. Anche la Sp 29, tra Dego e Piana Crixia, è stata chiusa per l’esondazione del fiume Bormida, mentre il sottopasso di San Giuseppe è temporaneamente interdetto dopo l’allagamento; grazie all’attivazione delle pompe, le acque stanno lentamente defluendo, ma la circolazione resta sospesa fino a completa messa in sicurezza.

Criticità sono segnalate anche sulla Sp 36 a Ferrania, sulla Sp 51 dove sono in corso operazioni di rimozione di un albero dalla carreggiata, sulla variante di Vispa e sulla Sp 50 a Mioglia, al confine con la provincia di Alessandria, dove il franamento della carreggiata lato valle crea ulteriori problemi.

La Provincia "raccomanda alla popolazione di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario e di adottare tutte le misure di prudenza e autoprotezione".