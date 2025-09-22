Maltempo in Val Bormida, viabilità tornata alla normalità: riaperte tutte le strade, completamente o con sensi unici alternati

Rientrata l’allerta meteo sul Savonese, la situazione della viabilità in Val Bormida sta tornando gradualmente ad uno stato quanto più possibile vicino agli standard della normalità.

"Grazie al lavoro coordinato delle squadre operative del personale cantoniere della Provincia, è stato possibile ristabilire in tempi rapidi, almeno in forma provvisoria, la circolazione su tutte le strade colpite dall’emergenza", fanno sapere attraverso una breve nota diffusa sui canali social da Palazzo Nervi.

Secondo l’aggiornamento diffuso, le arterie provinciali colpite dall’ondata di maltempo risultano quindi in gran parte riaperte. In particolare la Sp 542 dir. tra l’abitato di Dego e lo svincolo per la Sp 33, e la Sp 29 tra Dego e Piana Crixia, sono ora completamente percorribili. Situazione analoga per il sottopasso di San Giuseppe, la Sp 36 in località Ferrania e la Sp 51.

Permangono invece alcune limitazioni: sulla Sp 542 in località Girini e sulla Sp 50 a Mioglia, al confine con l'alessandrino, il transito è regolato a senso unico alternato con impianto semaforico.

"Nei prossimi giorni proseguiranno le ultime rifiniture con operazioni di pulizia dei tratti interessati", conclude la Provincia

Anche Anas, con una nota stampa, ha aggiornato sulle condizioni della rete stradale di sua competenza: "Ripristinata la circolazione in provincia di Savona sulla SS29 'del Colle di Cadibona' nel comune di Piana Crixia e sulla SS29var 'Variante di Carcare e Collina Vispa' nel comune di Cairo Montenotte".