Confindustria, Pasa (Cgil): “Non è tutto oro quel che luccica, servono più coraggio e un vero Patto per l’industria”

“Facciamo gli auguri a Confindustria Savona per i suoi 80 anni. All'indomani dell'assemblea vorremmo fare alcune riflessioni. Non è tutto oro quello che luccica. Restano forti preoccupazioni per settori strategici come Vetrerie, automotive, Sanac al settimo bando di vendita, Italiana Coke e le due situazioni di Funivie e Piaggio che non sono ancora del tutto definite”.

Ad affermarlo in una nota è il segretario generale di Cgil Savona Andrea Pasa.



“Condividiamo l’idea che l’industria sia comparto strategico e che generi occupazione di qualità ed è per questo che continuiamo a pensare che servono più attività produttive e manifatturiere. Ma – aggiunge - chiediamo alle imprese industriali in salute e con carichi di lavoro maggiore coraggio e impegni concreti. Proprio ad Alstom che sta investendo e credendo nel nostro territorio, un patto sulla formazione, sullo sviluppo dello stabilimento di Vado Ligure e appunto sulla stabilizzazione del lavoro”.



“Infine – conclude Pasa - Confindustria dice che serve un vero Patto per l’industria? Bene come sindacato lo chiediamo da tempo, abbiamo proposte e idee”.