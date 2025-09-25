Ceriale, torna il Festival del Disegno Fabriano: laboratori gratuiti per grandi e piccini

A Ceriale, il 27 settembre, torna il Festival del Disegno Fabriano, organizzato da Pro Loco e UniTre, sezione di Ceriale. Intorno alla caratteristica fontana con le mole, i gazebo blu e i tavoli torneranno ad accogliere grandi e piccini, offrendo l’opportunità di disegnare, creare e inventare forme e personaggi dalle 10 alle 17:30. Tutti i laboratori sono gratuiti.

Questa edizione sarà dedicata alle tre F: Farfalle, Fiori e Fumetti, sotto l’egida della quarta F, quella di Fabriano, sponsor nazionale del Festival del Disegno, che ogni anno propone una miriade di iniziative creative.

Nel laboratorio guidato dalle insegnanti Rosangela Castiglia e Piera Gallino, i partecipanti potranno realizzare farfalle di carta, che magari si poseranno delicatamente sui fiori creati nei laboratori di Paola Borri e Laura Orsi, esperte nell’arte del kirigami. I laboratori di kirigami saranno su prenotazione, con due sessioni: la prima dalle 10 alle 12 e la seconda dalle 14 alle 16:30. La prenotazione è gradita e si raccomanda la puntualità.

Chi ama i fumetti potrà lasciarsi ispirare da una storia illustrata e, sotto la guida della Prof.ssa Renza Merlo, creare autonomamente personaggi e situazioni, imparando le tecniche fondamentali del fumetto.

La giornata si concluderà con la selezione dei lavori migliori, che riceveranno in premio i preziosi album Fabriano. Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione comunale per il supporto, e agli sponsor Arti Grafiche Pozzi e Mister Focaccina.

L’appuntamento è sul lungomare, nella zona della Fontana San Rocco. In caso di maltempo, i laboratori si terranno nell’altra area, in Sala Riflessi, Lungomare 91.