Aut Art Award a Roma, l'orto sociale "Tutti Giù per Terra" di Quiliano si aggiudica due premi

Un secondo posto e un premio speciale. Durante la 3ª edizione dell’Aut Art Festival a Roma si è svolta la premiazione dell’Aut Art Award e l'orto sociale “Tutti Giù per Terra” situato nel parco di San Pietro in Carpignano a Quiliano ha ricevuto due importanti riconoscimenti.

Il secondo posto per il progetto più condivisibile e replicabile, un riconoscimento "che testimonia come il nostro Orto Sociale stia diventando un modello di speranza e ispirazione per altri territori" spiegano dall'associazione.

Oltre ad un premio speciale in memoria conferito in ricordo di una persona recentemente scomparsa, come tributo toccante durante la cerimonia.

"Questo riconoscimento è stato assegnato proprio richiamando il nostro motto 'Accogli e Raccogli' , che ha suscitato grande emozione - continuano dall'Orto Sociale - Un gesto che ci onora profondamente e che rende questo premio ancora più carico di significato".

"Un ringraziamento sincero va a Paola Nicoletti, a Siamo Delfini – Impariamo l’Autismo e a tutta l’organizzazione del Festival per aver creato un’occasione così ricca di incontri, emozioni e condivisione - concludono - Questo doppio riconoscimento ci dà nuova forza per continuare a coltivare l'Orto Sociale 'Tutti Giù per Terra' , con l’impegno di far crescere inclusione, autonomia e relazioni autentiche".

I ragazzi nell'orto socialer svolgono attività agricole guidati da professionisti specializzati nell'orticoltura terapeutica e nell'utilizzo di tecniche cognitivo-comportamentali. Il progetto è realizzato dall'Associazione Autismo Savona "Guardami Negli Occhi"-APS in collaborazione con: Progetto Città Società Cooperativa Sociale, Solida Società Cooperativa Sociale, Azienda Agricola Fratelli Rebella, ASL2 Savonese, Comune di Quiliano e Comune di Savona

Il progetto dell'Aut Art Festival intende creare un contesto in cui alla persona autistica siano garantite un’accessibilità sensibile e attenta, un luogo in cui la persona autistica sia posta al centro di ogni attività proposta e in cui ad ogni forma di espressione artistica, nata dalla creatività e dal talento autistico, sia offerta una adeguata visibilità, sia riservata la giusta considerazione e sostenuta la ricerca di una gratificazione personale. Rappresentare sé stessi attraverso l’arte, esprimendo emozioni e pensieri, raccontare storie, offrire una realtà immaginifica assolutamente originale, esplorare la propria identità e condividerla, può essere una chiave in grado di aprire canali di comunicazione e creare relazione. Il Festival intende inoltre mettere a disposizione delle persone autistiche partecipanti alcuni strumenti di espressione, non solo attraverso l’arte ma anche nel campo del tempo libero, di un’eventuale occupazione, del lavoro, dello sport e della socializzazione.

Per quanto riguarda il premio Aut Art Award, l'associazione "Siamo Delfini" ha voluto premiare progetti innovativi ed efficaci che mirino a migliorare la qualità della vita delle persone autistiche favorendone la partecipazione attiva alla società, sostenendo il raggiungimento delle autonomie possibili, sostenendo la libertà di scelta, di espressione, qualsiasi siano le personali modalità, favorendo il riconoscimento delle loro potenzialità L'associazione ha delineato un'ampia gamma di obiettivi per premiare progetti che migliorino la qualità della vita delle persone autistiche e favoriscano la loro partecipazione attiva nella società.