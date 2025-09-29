Meteo, tempo stabile e fresco interrotto da qualche pioggia mercoledì

Una circolazione di alta pressione sull'Europa occidentale manterrà per tutta la settimana tempo per lo più stabile e in gran parte soleggiato. Tuttavia la discesa di un nucleo piuttosto freddo per la stagione dall'Europa orientale porterà qualche pioggia mercoledì, e un conseguente calo termico nei giorni seguenti.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 29 e domani martedì 30 settembre

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, domani nuvolosità in aumento dal pomeriggio per l'ingresso di aria più umida e fresca da est, con qualche possibile piovasco sui settori alpini. Temperature nella media del periodo, con massime comprese tra 22 e 23 °C, e minime domani mattina tra 10 e 13 °C sulle aree di pianura e tra 15 e 17 °C sulle coste. Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Mercoledì 1 ottobre

Il nuovo mese inizierà con tempo grigio e nuvoloso, a seguito dell'ingresso di aria più fredda da est. Sarà accompagnato da piogge o rovesci soprattutto sui settori occidentali del Piemonte già dalle ore notturne ma si esauriranno dal primo pomeriggio.

Temperature in calo con massime che non andranno oltre 15/17 °C di massima, mantenendosi stazionarie sulla Liguria. Minime stazionarie o in leggero calo. Venti moderati orientali nella notte e al mattino su Piemonte, settentrionali con raffiche localmente intense su Liguria centro-occidentale dal mattino fino a sera.

Da giovedì 2 ottobre

Tempo in miglioramento ma per qualche giorno ancora piuttosto fresco per il periodo con massime ovunque non oltre i 17/18 °C, qualcosa in più sulle coste. Le minime in qualche caso saranno anche sotto i 10 °C. Temperature in ripresa da sabato, ma è possibile il passaggio di una debole perturbazione a mantenere cielo grigio per tutto il weekend.

