Arenzano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure e Varazze insieme al prossimo TTG Travel Experience a Rimini

Il momento clou per le cinque destinazioni liguri sarà mercoledì 8 ottobre, alle ore 15 presso lo Stand di Regione Liguria, con la conferenza congiunta “Il futuro adesso. Dalla marca al prodotto: i Comuni protagonisti del DMS regionale”. Un momento importante per illustrare una nuova era per il turismo della Riviera Ligure di Ponente, tra risultati raggiunti, nuove progettualità e prospettive di collaborazione, pensate per diventare sempre più attrattivi e competitivi sui mercati turistici nazionali e internazionali. Un’occasione per valorizzare l’importanza di fare rete e di raccontarsi in modo nuovo tra identità territoriale, strumenti digitali e nuove modalità di promozione integrata. Al centro dell’incontro anche l’importanza strategica del DMS regionale, piattaforma digitale che aiuta le destinazioni comunali e le DMO provinciali a organizzare e promuovere al meglio la propria offerta, mettendo in rete informazioni, servizi e attività.