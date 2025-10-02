“Another Click in the Wall”, a Finalborgo un confronto sull’era digitale e le relazioni umane

Un’occasione per interrogarsi sul futuro e il mutamento delle relazioni umane, nell’epoca della connessione globale e dei nuovi mezzi di comunicazione, cercando di indagare quale impatto questi abbiano nella connessione tra persone.

Questo, insieme a momenti d’intrattenimento artistico, sarà la serata in programma domani (venerdì 3 ottobre, ndr) alle ore 21, presso l’Auditorium Destefanis del complesso di Santa Caterina in Finalborgo, dal titolo “Another Click in the Wall. L’Era Digitale: evoluzione o eclissi delle relazioni umane?”.

L’appuntamento, promosso col patrocinio del Comune di Finale Ligure, vedrà la partecipazione di tre relatori di rilievo che affronteranno il tema da prospettive diverse ma tra loro complementari.

Elisa Dabroi, psicologa clinica, si soffermerà sugli effetti psicologici delle nuove tecnologie nella vita quotidiana e nelle dinamiche interpersonali. Daniele Zolezzi, docente universitario, analizzerà le trasformazioni sociali e culturali generate dall’era digitale, mettendo in luce le sfide e le opportunità della comunicazione contemporanea. Infine, Edoardo Cossetta, psichiatra e psicoterapeuta, offrirà una riflessione sugli aspetti emotivi e cognitivi legati all’uso pervasivo dei dispositivi digitali.

La serata, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, sarà arricchita da momenti artistici e musicali. Vi saranno le performance di Liberteatro, la musica di Karim che, come facilmente intuibile dal titolo dell'evento, porterà in scena i Pink Floyd, e la danza di Alice Mascarino. Un vero e proprio intreccio tra riflessione e creatività, per stimolare nuovi sguardi su un tema di grande quotidianità.