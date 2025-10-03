”Ottobre mese della prevenzione al tumore alla mammella”, ad Andora incontro con lo Zonta Club Alassio-Albenga

Nella foto d’archivio di evento Zonta a Tagliaferro, con Assessore Monica Risso, il presidente Zonta Alassio-Albenga Monica Risso, vice presidente Antonella Garnero e altre socie

In occasione di ”Ottobre mese della prevenzione al tumore alla mammella”, lo Zonta Club Alassio-Albenga, promuove un ciclo di quattro incontri itineranti dedicati al tema della prevenzione, della diagnosi e della cura del tumore alla mammella.

Il primo incontro si terrà ad Andora mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare di Palazzo Tagliaferro con il patrocinio del Comune e dall’Asl2.

Il tema trattato sarà “Il punto di vista della radiologa: prevenzione e diagnosi” con l’intervento della dottoressa Nadia Perrone, radiologa della Breast Unit Asl2 – S.C. Radiologia Ponente, e la partecipazione della dottoressa Alessandra Franco, responsabile della Segreteria Organizzativa Screening Asl2.

Modererà l’incontro, ad ingresso libero, Mariagrazia Timo.

“L'Amministrazione comunale di Andora è lieta di poter accogliere uno degli incontri organizzati dallo Zonta Club Alassio-Albenga e offrire ai cittadini un momento di approfondimento su un tema così importante come la prevenzione, fondamentale nel successo delle cure - ha dichiarato l'assessore alle Politiche Sociali Monica Risso.

Gli appuntamenti successivi si svolgeranno:

ad Albenga, presso l’Auditorium San Carlo, con l’incontro dal titolo “Il punto di vista dell’oncologa”;

a Loano, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, con l’incontro “Il punto di vista della chirurga senologa”;

a Ortovero, presso la Sala Enoteca Regione Liguria, con l’incontro “Il punto di vista della fisiatra: gli esiti”.

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 17.30 e sono a ingresso libero.