Incendio ad Andora: Vigili del fuoco e volontari A.I.B. in azione

Un incendio è divampato nel pomeriggio ad Andora, nella zona di Molino Nuovo, nei pressi della caserma dei Carabinieri Forestali, interessando un’area collinare ricoperta da una fitta pineta.

Sul posto sono impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari A.I.B., che stanno lavorando senza sosta per circoscrivere il fronte del fuoco. In supporto alle operazioni di terra è intervenuto anche l’elicottero antincendio proveniente da Imperia, per effettuare lanci d’acqua sulle zone più critiche per contenere l’avanzata delle fiamme.

Grazie al pronto intervento, il rogo è stato posto sotto controllo: a seguire le operazioni di bonifica.