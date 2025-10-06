Savona, dopo mesi scatteranno il 13 ottobre i lavori sulla passerella “Rita Levi Montalcini”

Scatteranno da lunedì 13 ottobre i lavori sulla passerella Levi Montalcini, ai Giardini San Michele alle Fornaci chiusa da mesi e con i lavori bloccati.

Per la struttura è necessario un intervento di manutenzione straordinaria rispetto a quello previsto inizialmente e per la ditta affidataria dei lavori la polizia locale ha firmato un'ordinanza per riservare gli stalli di sosta ai mezzi con il divieto di transito agli imbocchi delle rampe fino al 31 dicembre.

Durante i lavori, avviati lo scorso dicembre per la sostituzione dell’assito della passerella, era emersa una situazione di degrado strutturale più grave del previsto. Le travi portanti laterali mostravano infatti segni di marciume dovuti all’umidità, con una riduzione significativa della capacità resistente, mentre i parapetti apparivano compromessi dagli agenti atmosferici. I tecnici avevano sconsigliato ripristini parziali, perchè considerati onerosi e poco efficaci dal punto di vista della sicurezza. Era stata invece suggerita la sostituzione completa degli elementi deteriorati.

L’intervento prevede la rimozione e lo smaltimento di due travi laterali in legno, risultate gravemente ammalorate, insieme ai parapetti ad esse collegati. Saranno quindi realizzate nuove travi lamellari in legno su misura e installati nuovi parapetti. A completamento delle opere verrà collocata sotto l’impalcato una rete antivolatili, necessaria per prevenire i problemi igienici causati dalla presenza di guano di piccione, più volte segnalati dai titolari degli stabilimenti balneari sottostanti e dalla vicina scuola dell’infanzia.